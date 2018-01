Publicadas supostas imagens do Chrome OS - Link - Estadão

O blog Mashable publicou hoje imagens associadas ao Chrome OS, o sistema operacional para netbooks e dispositivos móveis que o Google pretende lançar neste ano e candidato a se tornar um forte concorrente do Windows.

A veracidade das imagens, porém, é contestada até pelo próprio blog. De acordo com o site, os arquivos foram enviados por uma pessoa “desconhecida” dos editores. “Elas (as imagens) provavelmente devem ser montagens de um garoto de Delaware. Ou pinçadas de algum texto antigo do Engadget (outro site de tecnologia) de anos atrás. Ou qualquer coisa. Mas não estamos nem aí. Elas são legais e nós vamos continuar provocando o Google até que nos mostrem a verdade”, diz o texto no post do Mashable.

De qualquer maneira, vale a conferida. Quem sabe até não serve de inspiração para os próprios engenheiros do Google?

FOTO: REPRODUÇÃO/MASHABLE