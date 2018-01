Publicidade de 'Avatar' populariza realidade aumentada - Link - Estadão

Avatar, a aposta 3D de James Cameron, chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 18. Segundo estimativas, o projeto custou mais de 500 milhões de dólares – e sua campanha publicitária tomou grande parte desse dinheiro. Símbolos do filme, que ativarão objetos virtuais em realidade aumentada, estamparão duas marcas no mínimo icônicas: McDonald’s e Coca Cola.

Aqui no Brasil, os cards em R.A. chegam já às lojas da lanchonete, que terão telões de plasma para mostrar como a brincadeira funciona. Já a campanha nas garrafas e latinhas do refrigerante foi lançada, por enquanto, apenas no Estados Unidos. Veja uma demonstração abaixo:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/7XzjTqL6wrg" width="418" height="249" wmode="transparent" /]