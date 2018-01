Publicidade em mídias sociais deve crescer em 2011 - Link - Estadão

A recuperação da economia norte-americana após a crise vem dando sinais no mercado publicitário nas redes sociais. Estimativas nos EUA são conta que anunciantes norte-americanos vão gastar US$ 1,68 bilhão anunciando em redes sociais este ano, um aumento de mais de 20% em relação a 2009. Os gastos com publicidade em mídias sociais devem passar dos 2 milhões de dólares em 2011, segundo a eMarketer.

O relatório indica também que o Facebook vai receber metade de todos os investimentos em publicidade em mídias sociais nos EUA, enquanto o MySpace vai continuar a perder importância. O Twitter também tem potencial de ter um aumento dramático nos gastos com anúncios, se os modelos de negócios que o microblog tem implantado continuarem se provando efetivos.