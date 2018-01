Publicidade em redes sociais chegará a US$ 8;3 bilhões em 2015 - Link - Estadão

Em 2015 os gastos com publicidades em redes sociais chegarão a US$ 8,3 bilhões – US$ 2,1 bilhões a mais do que no ano anterior.

O levantamento da consultoria de mídia BIA/Kelsey mostrou que os displays (anúncios comuns exibidos nos sites) ainda serão a maior parte do valor investido na área – US$ 7,7 bilhões -, mas soluções como Tweets patrocinados também gerarão lucros.

A consultoria estima que a maior parte da verba irá para anúncios no Facebook. E, aí, não estão inclusos bens virtuais, recompensas, e-commerce ou games sociais.

No ano passado, segudo a eMarketer, o gasto com publicidade em redes sociais foi de US$ 2 bilhões. Para 2011, o valor é estimado em US$ 3 bilhões e, em 2012, US$ 3,93 bilhões. O Facebook faturou no ano passado US$ 1,68 bilhões com publicidade.