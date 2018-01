Publicidade no Google supera mídia impressa - Link - Estadão

Empresa de buscas ganha mais dinheiro com anúncios que todas os jornais e revistas dos EUA juntos

SÃO PAULO – O Google ganha mais dinheiro com publicidade do que todas as publicações impressas dos EUA juntas. É o que descobriu um estudo da empresa alemã de pesquisa Statista.

A empresa levantou que o Google obteve US$ 10,9 bilhões em renda publicitária nos seis primeiros meses de 2012. Enquanto isso, o setor americano de mídia impressa, conseguiram apenas US$ 10,5 bilhões.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

A empresa que fez a pesquisa ressaltou, entretanto, que a comparação não é “científica”, pois o Google é uma operação global, enquanto que as outras empresas atuam apenas no mercado americano.

Mesmo assim, os números traduzem uma tendência irreversível. Um relatório de janeiro apontou que a publicidade online iria ultrapassar a publicidade em mídia impressa pela primeira vez em 2012 nos EUA. O levantamento da EMarketer mostrou que a publicidade online, que cresceu 23% em 2011, estava prevista para crescer 23.9% este ano (de US$ 32,03 bi para US$ US$ 39,5 bi). Por outro lado, a previsão para propaganda na mídia impressa era cair de US$ 36 bilhões em 2011 para US$ 33,8 bilhões este ano.