Publicidade no Twitter - Link - Estadão

O Twitter cresceu 1.800% no ano passado e já soma mais de 50 milhões de tweets diários (ou 600 por segundo), mas seus fundadores ainda não souberam como capitalizar o site. Ainda sem um modelo de negócios definido, a ferramenta de microblogging tem parcerias tanto com o Bing, da Microsoft, quanto com o Google, na expectativa de faturar com a busca social. Além disso, vende informações de seus usuários para empresas que querem saber melhor quem, na internet, consome ou consumiria seus produtos. No entanto, o site ainda não tem uma plataforma de publicidade, aguardada por anunciantes que esperam ganhar com a rápida disseminação de conteúdo que o serviço permite.

Mas esse modelo de anúncios não deve demorar para entrar no ar, de acordo com boatos lançados nos últimos dias. Em uma conferência, o gerente de monetização de produtos do Twitter, Anamitra Banerji, deixou escapar que ele deve ser anunciado em um mês – ou ao menos sua versão beta. No final do ano passado, o executivo-chefe Dick Costolo disse ao TechCrunch que essas propagandas seriam “fascinantes, não-tradicionais e apaixonantes”, mas não revelou como seriam veiculadas.

De qualquer forma, cabe a pergunta: quem acha anúncios apaixonantes, afinal? Os consumidores, principalmente na internet, os odeiam e usam diversos filtros para barrá-los da sua navegação. O grande desafio do Twitter é ganhar dinheiro com as informações privilegiadas que tem sobre seus usuários, sem com isso afastá-los com uma timeline poluída.

Diversos conceitos de publicidade são possíveis: tweets patrocinados, anúncios no topo da busca em tempo real, ligados às informações de geolocalização dos perfis, etc. Ainda não se sabe qual será o escolhido, mas Seth Goldstein, do SocialMedia.com, fez uma análise interessante de como a companhia pode explorar o seu potencial, resumida na imagem que ilustra este post. ‘Quem é’, ‘onde está’, ‘o que posta’ e ‘com quem fala’ são as respostas preciosas que o Twitter tem na mão e que pode aproveitar em comerciais personalizados, entregues de maneira não-invasiva.

Como a empresa irá explorá-las, só saberemos mais pra frente. Uma fonte disse ao GigaOm que o Twitter já está trabalhando “com diversos parceiros para o lançamento”, e alguns sites já dizem saber até quando ele será revelado: à partir do dia 12 de janeiro, quando começa a conferência South by Southwest. A pista? O CEO do serviço, Evan Williams, confirmou sua presença por lá.