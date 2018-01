Publicidade nos trending topics - Link - Estadão

Desde abril deste ano, empresas já podem contratar um serviço de tweets patrocinados, que insere mensagens publicitárias tanto na linha de atualizações dos usuários quanto na busca em tempo real. Mas, segundo o blog All Things Digital do Wall Street Journal, o Twitter planeja ir além e vender espaço até entre os seus trending topics, que medem os assuntos mais populares do dia.

O Twitter já estaria até oferecendo a novidade – que se chamará Promoted Trends – aos anunciantes, mas apenas “por cima, ainda sem testá-la”. Publicitários ouvidos pelo blog dizem que o espaço custará “dezenas de milhares de dólares” pelo tempo de um dia. Se a pessoa clicar no anúncio-tendência, ela será redirecionada para uma página de busca com o tweet patrocinado no topo nos resultados.

“Como sempre dissemos, planejamos testar diferentes modelos de anúncios nesse primeiro estágio de monetização. Como parte desse esforço, podemos testar trendind topics (claramente marcados como publicidade) por um período indefinido de tempo”, disse o relações públicas do Twitter, Sean Garrett.

Mas fica a pergunta: se os trending topics ficarem perdidos no meio de propagandas e não forem definidos apenas pela audiência do site, eles ainda farão sentido?