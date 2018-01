Publicidade online cresce nos EUA - Link - Estadão

Apple, Google, Facebook, Amazon e eBay são as mais atraentes. Online representa 18% do gasto total com publicidade

BANGALORE – As empresas de internet dos Estados Unidos verão um crescimento de dois dígitos no segmento de publicidade e comércio eletrônico, ajudado pelo aumento do acesso à rede através de dispositivos móveis, afirmou a agência JPMorgan, que iniciou a qualificação das cincos maiores empresas do setor. A corretora qualificou a Amazon, o Google e o Netflix com nota “superior à média de mercado”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O JPMorgan atribuiu ainda ao eBay e Yahoo a qualificação “neutra” argumentando que algumas regulações recentes no setor já havia sido assimiladas pelo eBay e que o sistema de buscas do Yahoo continua sendo desafiado por outros players.

A publicidade online representa aproximadamente 18% do gasto total de publicidade e comércio eletrônico e 9% do total de varejo dos Estado Unidos, disse a nota do JPMorgan.

“Acreditamos que Amazon, Apple, Google, Facebook, e em menor grau o eBay, estão emergindo como plataformas primárias, sobre as quais é provável que se concentrem uma grande quantidade de comunicações, publicidade e comércio móvel”, disse em nota a seus clientes.

A corretora também disse que o conteúdo de vídeo online, produtos virtuais, aplicações e serviços em nuvem poderiam fortalecer na economia da Internet.

As ações da Amazon, Google e Netflix fechaaram esta terça-feira em US$ 211,23, US$ 534,01 e US$ 291,27 respectivamente, na Nasdaq.

/Aniket Basu (Reuters)