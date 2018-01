Publicitário cria site para responder: 'Choveu na Cantareira?' - Link - Estadão

Choveu na Cantareira? Hoje, sim. Choveu na Cantareira? Hoje, sim.

SÃO PAULO – Ao menos desde março deste ano, o volume dos reservatórios do Sistema Cantareira passou a fazer parte da lista de preocupações diárias de todo habitante da Grande São Paulo. Cai um pingo de chuva em São Paulo e a pergunta “Choveu na Cantareira?” já começa a circular. Com a ideia de atender a todos os que tem a mesma dúvida, o publicitário Mauro Mandil, em parceria com o designer Felipe Drummond, criou a página Choveu na Cantareira? e responde à pergunta de uma forma bem simples: sim ou não.

Não existe nenhum sistema muito inteligente, em termos de programação e tecnologia, para se chegar à resposta. A atualização do site fica a cargo do próprio Mauro, que diariamente busca a informação “na unha”, como ele diz.

+ Desenvolvedor cria página que mede nível das represas

“Eu acompanho previsão do tempo pelo celular todo dia de manhã nas cidades que compõem o complexo. Se choveu em alguma delas, eu coloco ‘sim’. Agora está ‘sim’ porque está chovendo em Igaratá, por exemplo”, diz. Segundo o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da capital paulista, as chuvas desta sexta-feira, 26, caíram mais forte na Grande São Paulo do que sobre o Sistema Cantareira, que opera hoje com apenas 7,2% da capacidade.

Para Mandil, de 26 anos, a ideia de oferecer a resposta de forma fácil também se deve à sua constatação de que encontrar a informação não é algo tão fácil para qualquer cidadão quanto deveria. Questionado sobre por quanto tempo vai continuar atualizando o site “na unha”, ele se mostra não muito otimista quanto à resolução da crise.

“Eu comprei o domínio da página por um ano. Então, pelo menos durante esse período eu vou continuar alimentando o site”, diz. “Mas pretendo encontrar alguma parceiro para para fazer uma programação mais inteligente e automatizada.” O publicitário diz não conseguir avaliar por quanto tempo a crise do Sistema Cantareira durará, mas espera que pouco. “Ninguém mais quer passar mais por isso, não.”

No ar desde o início dessa semana, a página Choveu na Cantareira? conta com cerca de 1,2 mil acessos simultâneos. Só no primeiro dia, sem ter investido em divulgação, a página chegou a 800 acessos. “Mas a minha expectativa é de isso crescer ainda mais. Tem demanda aí, vi um monte de gente perguntando isso no Twitter e outras redes. Espero que viralize.”

Outras iniciativas

Mauro Mandil assina também outros projetos de alcance na rede como a Newsletter Incancelável, projeto que envia mensalmente informações sobre candidatos com a intenção de promover o acompanhamento contínuo das suas atividades para além do período de eleições.

O publicitário assina também o projeto Reclame Bonito que promove de forma bem humorada uma conscientização, segundo Mandil, “das pessoas para tratarem melhor os atendentes de telemarketing, sem ser grosso gratuitamente, levando em consideração que tem outra pessoa recebendo a ligação”.