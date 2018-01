Publicitário pede namorada em casamento pelo Twitter - Link - Estadão

O usuário @AgeAlessandro pediu em casamento @CrisBartis:

E ela aceitou:

O casal recebeu dezenas de mensagens de ‘parabéns’ – via Twitter, é claro. Mas não é a primeira vez que isso acontece no mundo. Em outubro, o norte-americano Sean Bonner virou notícia por ter pedido sua noiva em casamento do mesmo jeito. A moça também aceitou a oferta.