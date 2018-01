Qranio fecha parceria com Portugal Telecom - Link - Estadão

Empresa brasileira fará parte da aceleradora da empresa portuguesa e dará início a expansão internacional pela Europa

SÃO PAULO – A Qranio, startup criadora de um game de educação e entretenimento com o mesmo nome, anunciou nesta quarta-feira, 11, acordo com a Portugal Telecom, empresa portuguesa do ramo de telecomunicações, para participar do programa de aceleração da operadora chamado BlueStart. A startup já havia participado neste ano do programa de aceleração da Wayra, da Telefonica.

A Qranio é uma empresa mineira que lançou seu app no fim de 2011 com a proposta de alinhar aprendizado e diversão. O usuário aprende sobre diferentes temas respondendo um quiz de perguntas e, a cada acerto, ganha moedas virtuais chamadas de QI$, que podem ser trocadas por prêmios como acessórios e descontos em restaurantes.

Com a parceria, a Qranio inicia a sua expansão internacional e abre escritório em Lisboa, onde a startup terá uma equipe dedicada à marketing, aquisição de usuários, esforços comerciais e parcerias com profissionais indicados pela Portugal Telecom. “O fator mais importante é que teremos prêmios (para oferecer aos usuários do aplicativo) locais e, para isso, contamos com toda a estrutura da Portugal Telecom, que destacará uma equipe comercial própria para nossos trabalhos”, diz Samir Iásbeck, CEO do Qranio.

O aplicativo Qranio será lançado em Portugal da mesma forma com que existe hoje no Brasil, com versões para smartphones e outra para celulares simples, os chamados feature phones, na qual os clientes respondem às perguntas do game por meio de SMS. Com a expansão, a Qranio pretende alcançar em breve 1 milhão de usuários em sua plataforma – são 840 mil atualmente.

“Podemos afirmar que é a notícia mais importante da história do Qranio. Estamos levando nossa missão de tornar o aprendizado divertido para todo o mundo e nada melhor do que começar com um país irmão, pelas mãos de uma das empresas mais respeitadas do mundo”, diz Iásbeck. Segundo ele, a startup chega ao mercado internacional em um patamar diferente de outras startups brasileiras que expandiram suas operações para o exterior, por ter apoio de uma grande empresa que destacará profissionais locais para atuar em sua operação.

Iásbeck foi um aluno disperso e pouco interessado na escola. O ensino tradicional, considerado por ele arcaico, o inspirou a criar a Qranio. “Por que brincar não pode ser uma forma de aprender?”, diz. Em 2011 ele criou a Qranio, que ganhou destaque no início deste ano quando venceu outras 200 startups em um concurso para conquistar uma vaga na aceleradora Wayra, da Telefonica, durante da Campus Party. A aceleradora investiu R$ 100 mil no negócio que ajudaram a empresa a abrir escritório em São Paulo, além da sede, onde fica a equipe de desenvolvimento, em Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Em julho deste ano, a Qranio foi destaque na seção Startup da Semana no Link, quando ainda tinha 250 mil usuários. Na época, a empresa declarou que também tentava um acordo com uma operadora de celular do México para exportar o serviço de perguntas via SMS – apesar do escritório em Portugal ser o primeiro fora do país, o aplicativo já é usado por pessoas de 71 países.

Até 2017, a meta da empresa é ter presença global e avançar nas áreas de conhecimento em que atua hoje, além de adicionar novos temas ao seu banco de perguntas. “Minha meta é que no futuro alguém possa se formar em Medicina pela Qranio. Para chegar lá, será um processo complexo”, diz Iásbeck.