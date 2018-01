Desde o Facebook, para um público generalizado, até o Reddit, para compartilhar e espalhar conteúdo, cada rede social tem uma cara e um perfil próprio. Descubra quais delas valem para você

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e no Instagram

Ilustrações: Pacolli

—-

Leia mais:

• Link no papel – 30/7/2012