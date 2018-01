Qual é o melhor navegador para você? - Link - Estadão

Primeiro foi o Netscape Navigator, e em seguida passamos pela era da hegemonia do Internet Explorer. Mas desde o Mozilla, que acabou virando o Firefox, o mercado de browsers ficou mais competitivo e disputado. Novas opções foram surgindo, e a tecnologia de navegação evolui a cada nova versão dos programas.

Atualmente dá para ter mais de um navegador instalado na mesma máquina. Como este é um blog nerd, temos a obrigação moral de eliminar o Internet Explorer da lista de opções logo de cara – não é à toa que Alemanha e França fizeram a mesma recomendação de segurança. O IE é o navegador mais fechado de todos, e consequentemente, o que mais demora a implementar as evoluções nas linguagens-padrão da internet.

Superada essa etapa, nossas opções principais ficam então no Firefox e Google Chrome. O Firefox é o navegador padrão dos sistemas Linux, e o maior concorrente do Internet Explorer no Windows. Foi também quem popularizou a política de desenvolvimento em comunidade, com desenvolvedores independentes do mundo inteiro ajudando a tornar o Firefox melhor a cada versão.

O Google Chrome conta com o suporte de uma grande empresa focada em internet – o que faz diferença na hora de desenvolver um navegador. Assim como os programas originais da Microsoft rodam melhor em Windows que softwares de outras empresas, a mesma lógica se aplica ao Chrome e serviços como o Gmail e Google Docs. Também possui versões para Mac e Linux, assim como o Firefox.

Usuários de computadores Apple e macmaníacos em geral já devem estar familiarizados com o Safari, navegador padrão nos iMacs. O Opera, em analogia futebolística, é como o América do Rio de Janeiro ou o Juventus aqui em São Paulo: pequeno, porém tradicional. Sua estrutura é leve, e sua tecnologia, de ponta, por isso acaba servindo de segundo navegador para muitos usuários. Correndo por fora, temos ainda o Flock, uma modificação do Firefox mais focada em integração com redes sociais.

Se você ainda está em dúvida entre qual navegador usar, o site Which browser for me? (em inglês) ajuda a decidir com informações básicas sobre cada um deles, e links para download.