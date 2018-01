Qual é o tamanho da internet a cada dia? - Link - Estadão

Qual é o tamanho da internet a cada dia?

210 bilhões de emails, três milhões de fotos só no Flickr, 43 mil gigabytes trocados entre celulares, 700 mil novos perfis só no Facebook, cinco milhões de tweets e 900 mil posts em blogs. Assustado com os números? Pois prepare-se para se assustar ainda mais: eles dizem respeito apenas a um mísero dia online. Os dados foram compilados pelo site Online Education. Confira os números assustadores na arte abaixo (em inglês).

10/12/2009 | 20h23

Por Alexandre Matias - O Estado de S. Paulo