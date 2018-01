Qual será a próxima música? - Link - Estadão

Qual será a próxima música?

Eis uma questão que está na mente de quem faz, vende e consome música desde que surgiu a internet e suas possibilidades. Enquanto não há respostas definitivas, duas agências de São Paulo realizam um evento que discutirá o tema da melhor maneira possível – com música. O projeto We.Music vai reunir no Museu da Imagem e do Som músicos moderninhos para criar novas faixas a partir de um “mashup entre música eletrônica e analógica”. Desse processo sairá um EP e um mini-documentário sobre o processo criativo e a relação com a cidade de São Paulo. “Cabeças pensantes de música” e anônimos (via Chatroulette e Twitter) participarão opinando sobre o futuro da música. Embora fique claro que o projeto contempla um público específico – e, talvez, restrito -, a provocação faz sentido. E a pergunta está aí para ser respondida.

18/04/2010 | 17h18

Por Tatiana de Mello Dias - O Estado de S. Paulo