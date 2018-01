Qual será a próxima surpresa da Apple? - Link - Estadão

Post publicado no:

Por Nick Bilton

Quando a Apple anuncia que promoverá um evento para a imprensa, a reação provocada pode nos levar a pensar que o Centro Nacional de Furacões identificou um novo furacão.

Costuma haver uma especulação desenfreada em torno da importância e do impacto do evento: será um anúncio de categoria 5, apresentando um novo e revolucionário dispositivo, ou algo menos importante, de categoria 1, como atualizações básicas para o sistema operacional e os dispositivos existentes?

Respeitando a tradição, a blogosfera estava em polvorosa na sexta feira enquanto os especialistas em tecnologia e os fãs da Apple tentavam adivinhar o que o diretor executivo da empresa vai anunciar na próxima quarta feira, 20, quando a empresa “mostrar uma prévia da próxima versão do Mac OS X”, e outros produtos novos.

Imagem do convite do evento enviado à imprensa. FOTO:REPRODUÇÃO

O popular blog AppleInsider, que acompanha as notícias da empresa, acredita que o evento da próxima semana apresentará uma nova versão do MacBook Air, mais reduzida.

Kasper Jade, citando “uma fonte com um histórico consistente de palpites corretos”, escreveu no site AppleInsider que o novo MacBook Air terá um design completamente novo e contará com um moderno modelo de disco rígido chamado de “cartão SSD”, que mais parece “um pente de RAM, mas não é tão fácil de ser substituído pelo próprio usuário”.

Erica Ogg, do CNET, diz que todas as características do novo MacBook Air “serão menores, bem como o preço”.

Citando uma fonte familiarizada com a pauta do evento anunciado pela empresa, Erica disse que o preço do novo Air será “significativamente mais baixo” do que os atuais US$ 1.499,00.

Kit Eaton, da Fast Company, destaca um novo conjunto de patentes registradas pela Apple nos últimos meses que exploram interfaces sensíveis a múltiplos toques em computadores desktop ou laptop.

Eaton diz que apesar da versão atual do OS X — o sistema operacional da Apple — contar com aplicativos capazes de usar o recurso da sensibilidade aos toques, uma atualização de grandes proporções poderia “incorporar suporte a gestos avançados com múltiplos toques, e talvez até a capacidade de acompanhar os movimentos do corpo pela webcam, além da possibilidade de alternar entre uma interface mais voltada para os toques e uma que funcione nos moldes considerados normais”.

O que você acha que será apresentado no próximo evento da Apple? Use o espaço dos comentários para compartilhar conosco suas ideias.