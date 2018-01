'Qualidade da conexão no Brasil é desafio'; diz executiva do Spotify - Link - Estadão

ENTREVISTA: Mia Nygren, diretora de alianças estratégicas do Spotify para América Latina

FOTO: Reprodução

Por que demorou tanto para o Spotify chegar ao Brasil?

Faz tempo que estamos trabalhando no mercado brasileiro e estávamos esperando para reunir todas as peças para entrar na hora certa. Chegamos agora com uma estratégia muito sólida. Essa espera não foi acidental, e valeu a pena. Temos uma lista de espera de 400 mil pessoas, que nos enviaram emails para se cadastrar no serviço.

Existe um hábito bem disseminado no País de ouvir música de graça. O YouTube é a principal opção para os jovens ouvirem música aqui. Como esperam competir com isso?

YouTube é um grande ator no segmento de música gratuida, é claro. Nós temos uma opção gratuita de nosso serviço. Temos uma confiança de que nosso produto é tão bom que as pessoas irão se engajar nele de modo muito rápido. Sabemos quantas vezes um usuário precisa utilizar nossa ferramenta para ficar viciado.

E quantas vezes é isso?

É um tempo muito curto, duas vezes apenas. Basta criar duas playlists para entender como as coisas funcionam. É tudo muito intuitivo e estruturado. É como antigamente quando se fazia compilações em fita cassete, é o mesmo espírito.

O fundador do Spotify, Daniel Ek, foi CEO do uTorrent, ferramenta que é considerada ilegal pela indústria da música. Que experiência ele trouxe disso para o Spotify?

Ele trouxe muito conhecimento técnico do funcionamento de uma rede de compartilhamento de arquivos, especialmente com relação à velocidade. Não sei se você já testou nosso serviço, mas ele é muito rápido.

A pirataria era considerada um problema sério na Suécia? O Pirate Bay vem de lá…

Era um problema muito grande. Há muito tempo temos conexões de internet excelentes e isso encorajou muitos com conhecimento de programação a entrarem nessa área. Com essa enorme comunidade consumindo música de maneira ilegal, o Spotify deu certo por oferecer uma maneira legítima e conveniente de fazer isso. É uma mudança de comportamento, ocasionada pelo fato de que o Spotify é um serviço confortável e mais fácil de usar que os sites piratas. Mas vale lembrar que os piratas também estão sempre melhorando seus sites.

Quais as particularidades do mercado brasileiro que merecem mais atenção?

A qualidade da conexão é um desafio para nós, por ser diferente do que temos na Europa, por isso nosso modo de escuta offline é uma vantagem. Estamos otimistas por causa do crescimento nas vendas de smartphones aqui. Em dezembro do ano passado, lançamos mundialmente uma opção gratuita para aparelhos móveis, que traremos para cá, onde o celular é a primeira opção de conexão de muita gente.