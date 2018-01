Qualquer texto da web nos 'Itens compartilhados' do Google Reader - Link - Estadão

O Google Reader tem uma seção em que você acompanha os posts recomendados por amigos que também usam o Reader. É o “Shared items” (ou Itens compartilhados). Na verdade o programa cria um blog novo para você, com uma URL própria. Cada texto compartilhado gera um novo post, uma nova entrada no RSS desse seu blog, que pode também ter notas adicionadas.

O tal recurso que descobri é o “Note in Reader” (não sei como é em português), que permite a você adicionar qualquer página da internet a seu “Itens compartilhados”, mesmo aqueles que você não assina o feed. É só ir no menu em “Your stuff” (Suas coisas) e clicar em Notes (Notas). Lá terá o botão “Note in Reader”, que você precisa arrastar para a barra de favoritos do navegador.

Genial.