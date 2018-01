Quando se afastar significa ficar em contato - Link - Estadão

As pessoas costumavam sair de férias para se desligarem do mundo. Agora, elas exigem se manter conectadas.

A ideia de férias em uma ilha isolada e deserta pode em breve ficar tão distante quanto os slides que turistas costumavam usar para narrar suas aventuras, agora que eles usam e-mail, Facebook e Twitter para se manterem conectados mesmo quando estão longe de tudo.

“Para muitos viajantes, descobrir como se manter conectado é parte tão integral da viagem quanto fazer as malas sem esquecer do traje de banho e protetor solar”, diz Amelie Hurst, do site de viagens TripAdvisor. “No passado isso simplesmente não era opção. Viajar significava estar desconectado”, diz ela.

Amelie afirma que seus clientes, ao planejarem viagens, geralmente levam em conta a melhor maneira de se manterem antenados. “Os viajantes perguntam sobre a qualidade do serviço de telefonia móvel, sobre planos internacionais de dados. Manter-se online pode ser confortante para quem viaja.”

Uma recente pesquisa da American Express com 2 mil turistas constatou que 77 por cento dos norte-americanos pretendem se manter conectados durante as férias, por meio de telefone, e-mail, redes sociais e outros canais.

As motivações são sociais, e não de negócios. Apenas 14 por cento das pessoas disseram que se manteriam conectadas em viagens de trabalho. “Oitenta e nove por cento das pessoas querem conversar com a família e os amigos, manter contato em tempo real”, disse Audrey Hendley, da American Express Travel. “Mesmo há cinco anos esse não era o caso.”

Conectividade quer dizer mais que simplesmente verificar e-mails. “Compartilhar informações, publicar fotos, é uma mudança de estilo de vida, são as pessoas querendo contar às outras o que estão fazendo.”

A pesquisa revelou que 20 por cento dos entrevistados atualizavam seus perfis em redes sociais durante as viagens. “Hoje os turistas querem checar seus e-mails mesmo em cruzeiros marítimos”, explica ela, e não importa a distância ou o tempo de suas jornadas.

Dorene Internicola (REUTERS)