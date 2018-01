Quando todo mundo estiver online; o Congresso será inútil? - Link - Estadão

Depois do Marco Civil da Internet, a Câmara dos Deputados está usando cada vez mais o modelo de consulta pública via internet para escrever projetos de lei. Assim está sendo feito com a reforma da Lei dos Direitos Autorais, que sará debatida nesta segunda, 19, e a regulamentação das lan houses. O colunista Pedro Doria discute a eficácia desse formato de discussão, avaliando como o diálogo na internet ajuda a democracia, e alerta para a inportância dos representantes na defesa das minorias.