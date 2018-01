Quando Wall Street compra briga com o Vale do Silício - Link - Estadão

Andrew Ross Sorkin

The New York Times

NOVA YORK – Neste conflito, Wall Street se defronta com o Vale do Silício. Uma das batalhas mais acirradas travadas entre empresas, nestas últimas semanas, está ocorrendo entre Carl C. Icahn, investidor ativista, e Marc Andreessen, o empreendedor que se tornou investidor na área de tecnologia.

A guerra de palavras foi motivada pela campanha que Icahn move contra o eBay, a companhia de leilões online, pressionando-a a cindir sua unidade de pagamento eletrônico PayPal, que atualmente apresenta um considerável crescimento.

Andreessen, figura de destaque do Vale do Silício porque foi um dos fundadores do Netscape e um dos primeiros investidores no Facebook, vem sofrendo ataques de Icahn por fazer parte do conselho do eBay. Icahn o acusa de conflitos de interesses, chamando-o de “inepto em governança corporativa”. John J. Donahoe, diretor-executivo do eBay, também se tornou alvo de Icahn que o definiu como “incompetente ou negligente”.

Icahn afirma que a decisão do eBay de vender o Skype, em 2009, por US$ 2,75 bilhões a um grupo de investidores que incluía a empresa de venture capital de Andreessen, representou um caso de conflito de interesses e de não cumprimento do dever para com os acionistas. Andreessen retrucou que ele próprio rejeitara a decisão de vender o Skype.

O grupo de investidores que adquiriu o Skype, liderado pela empresa de investimentos Silver Lake, mudou de ideia menos de dois anos mais tarde, e vendeu a empresa por US$ 8,5 bilhões à Microsoft. O que provocou uma indagação: por que o eBay o vendeu naquela época? Icahn sugeriu que Donahoe e o conselho foram pressionados a vender o Skype por Andreessen, que, segundo Icahn, sabia que a Microsoft esperava nos bastidores para comprar o que considerava um ativo valioso por um preço mais elevado.

A história verdadeira é mais complicada, e, infelizmente para os que defendem a teoria da conspiração, talvez menos nefasta.

Em primeiro lugar, um pouco de história: o eBay adquiriu o Skype por cerca de US$ 2,5 bilhões. O Skype, serviço de chat online, estava numa situação tão confusa – e tão fora de lugar na lucrativa operação de leilões do eBay – que a companhia reduziu o valor contábil do investimento em US$ 1,4 bilhão em 2007. Em 2009, Donahoe, ex-consultor da Bain & Co., decidiu que o Skype deveria ser vendido ou desmembrado.

Entretanto, dada a recessão que se seguiu à crise e considerando que os fundadores estavam processando o Skype numa ação que envolvia parte da propriedade intelectual da companhia, apresentaram-se poucos compradores. Além disso, o eBay decidiu manter uma participação de 30% no Skype para participar da valorização – ou desvalorização – da empresa no futuro.

Na época, Joe Nocera escreveu no New York Times sugerindo que o preço que a Silver Lake estava pagando era elevado: “Muitas pessoas em Wall Street – e vários especialistas em telecomunicações com os quais conversei esta semana – ficaram estupefatos com o preço pelo qual o Skype foi vendido, e não só porque estamos no meio de uma recessão”.

Pouco mais de um ano e meio atrás, quando a economia começava a se recuperar, e depois que foi concluído um acordo com os fundadores do Skype para pôr fim ao litígio, a Microsoft pagou espantosos US$ 8,5 bilhões para a companhia, que incluíam a participação do eBay. (A Microsoft originalmente declinara da aquisição por causa de questões legais.) Hoje, olhando retrospectivamente, Icahan afirma que o eBay não administrou a venda de maneira competente, e os acionistas perderam aproximadamente US$ 4 bilhões para o consórcio Silver Lake, do qual fazia parte a empresa de Andreessen.

Inquestionavelmente, o eBay teria se beneficiado se esperasse mais dois anos para vender a empresa e encerrasse a ação extrajudicialmente.

Mas é difícil dizer em boa fé que o eBay de certo modo sabia que a empresa valia mais do que o seu valor de mercado na época; apesar de tudo, foi em frente com a venda principalmente para enriquecer Andreessen.

Esquecido no vaivém entre Icahn e eBay, há o seguinte fato: desde o momento em que a companhia informou sua intenção de se desfazer do Skype até a conclusão da venda à Microsoft, o valor de mercado do eBay teve um salto de US$ 29 bilhões, ou 195%, principalmente porque os investidores acreditaram que a companhia se reformulara escolhendo corretamente suas prioridades. Embora o eBay possa ter deixado de ganhar US$ 4 bilhões, na verdade, a quantia foi compensada abundantemente pelo aumento do valor de mercado da companhia. Portanto, será que Andreessen influiu indevidamente na decisão do conselho de vender o Skype ao consórcio de investidores? Seguramente não.

Isto não significa que uma companhia que vende uma empresa a um grupo de investidores entre os quais se inclui um dos membros do seu conselho deva ser aplaudida. Este fato levanta uma série de questões que poderiam ter sido evitadas se Andreessen tivesse se recusado a fazer parte do grupo de investidores que adquiriu o Skype, enquanto como membro do conselho se envolveu numa decisão crucial para o futuro do eBay.

A Silver Lake contactou o eBay muito antes de Andreessen ter sido convidado a fazer parte do grupo que apresentou a proposta – e sua empresa, a Andreessen Horowitz, investiu apenas US$ 50 milhões no negócio – portanto não era necessário que ele participasse do negócio da maneira como fez.

Infelizmente, o debate sobre o papel de Andreessen não esclarece uma questão mais ampla e mais importante: O PayPal deveria continuar fazendo parte do eBay, ou seria mais bem-sucedido separadamente? Icahn pode ter uma atitude avessa à tecnologia, mas quando se trata de investir, ele tem tino. E tem um financiador poderoso e improvável para suas ideias: Elon Musk, o empreendedor que ajudou a fundar a PayPal e agora dirige a Tesla e a SpaceX.

“Não faz sentido que uma empresa de pagamentos globais seja subsidiária de um site de leilões”, disse Musk à revista Forbes. “É como se a Target fosse a dona do Visa ou coisa assim”. Musk disse também que o PayPal “será esmagada pela Amazon ou por outros sistemas como a Apple e mesmo por startups se continuar fazendo parte do eBay”, afirmou. “Definhará ou perderá o controle … Carl Icahn se dá conta disso, e não é exatamente um super gênio da tecnologia”.

Há outra visão da questão que é totalmente o oposto. Reid Hoffman, fundador do LinkedIn e um ex-executivo do PayPal, concorda com a visão do eBay segundo a qual o PayPal vale mais como parte da companhia do que separado, principalmente considerando as poderosas tendências entre seus concorrentes.

“A Amazon é uma plataforma de comércio com seu próprio sistema de pagamentos. O Google tem uma plataforma de comércio e um sistema de pagamentos. A Apple tem a capacidade de alavancar suas plataformas de comércio (iTunes, App Store) e seu hardware num sistema de comércio de ciclo fechado, que permitiria que os usuários pagassem por compras online e offline usando seus iPhones”, escreveu no LinkedIn. “A Square se aliou à Starbucks porque precisa de grandes sócios comerciais para processar as transações”.

Qualquer que seja a resposta correta no que se refere à questão da separação ou não do eBay e do PayPal, há argumentos válidos de ambas as partes. Talvez um desmembramento seja inevitável a longo prazo.

Enquanto isso, vamos manter os debates sobre fatos concretos.

/Tradução de Anna Capovilla