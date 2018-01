Quanto mais rápido; mais bem colocado - Link - Estadão

Há algum tempo atrás, a Wired teve um raro e exclusivo acesso ao mecanismo de busca do Google e nós traduzimos alguns trechos para que você entenda um pouco da magia do maior site de buscas da internet. Pois agora, a empresa incluiu mais um elemento no seu radar: a velocidade da página. Quanto mais rápido uma página abrir, mais no topo da busca Google ela irá ficar.

No blog oficial dos webmasters do Google, os engenheiros Amit Singhal e Matt Cutts explicam a decisão de privilegiar os sites mais velozes: “Sites mais rápidos fazem com que os usuários fiquem mais felizes e melhoram a experiência de navegar pela web para todos que usam a internet. Além disso, sites mais rápidos reduzem os valores das operações de custo. Por tudo isso que agora incluímos a velocidade da página no nosso sistema de busca”.

Mas a mudança afetará muito pouco os rankings que o Google apresenta ao se fazer uma busca. Segundo os engenheiros, cerca de 1% dos sites vão ver sua posição alterada na busca do Google. Mas mesmo aos que não serão afetados pela mudança, eles dão um recado: “Nós recomendamos a todos que comecem a pensar na melhoria da velocidade do site. Não apenas para que sua página fique melhor colocada no nosso ranking, mas para melhorar a experiência de navegar pela internet de todos”.

Se você é dono de um site e está preocupado com a posição de sua página no ranking do Google ou simplesmente quer aumentar a velocidade de sua página, Singhal e Cutts indicam algumas ferramentas para você atingir esse objetivo:

- Page Speed: uma ferramenta open source da Firefox/Firebug que permite avaliar a performance de sites e dá sugetsões de como melhorar esse desempenho.

- YSlow: uma ferramenta gratuita do Yahoo que da sugestões de como melhorar a velocidade de seu site.

- WebPagetest: mostra uma lista com as performances do tempo de loading do seu site e dá instruções de como aumentar a velocidade.

- Webmasters Tool: Um gráfico mostra como seu site reagiu (em relação à velocidade) para diferentes usuários pelo mundo.

- Mais ferramentas aqui.