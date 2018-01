Quanto vai custar o táxi - Link - Estadão

Sabe quando você tem uma nota de R$ 20 e precisa pegar um táxi e não sabe se a corrida vai dar na casa dos R$ 10, dos R$ 20 ou dos R$ 30? É para esse tipo de situação que serve o aplicativo Taxímetro. Você indica de onde para onde vai e ele dá o valor da corrida na bandeira 1 e na bandeira 2, além de dizer a distância e mostrar a rota no mapa.

É um pouco chato preencher os campos de endereço. Não há, por exemplo, aquelas ferramentas que vão tentando adivinhar a rua que você está querendo dizer. É preciso digitar letrinha por letrinha. Quanto mais detalhes você der (como número, bairro etc), melhor ele funciona.

De qualquer forma, basta digitar o nome das ruas, sem número, para ele dar uma ordem de grandeza bem precisa. Em dois trajetos testados (ambos sem dizer o número, apenas a rua), a variação entre o taxímetro do iPhone e o do táxi foram de menos de R$ 4. Nos dois casos, o Taxímetro do iPhone dava o valor mais alto, ou seja, o dilema “se o dinheiro vai dar” estaria resolvido de qualquer forma.