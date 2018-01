Quantos seguem você? - Link - Estadão

O New York Times publicou no final da semana passada uma pesquisa sobre a influência do número de seguidores na relevância de um usuário do Twitter. O projeto, intitulado “Medindo a influência do usuário do Twitter: a falácia do milhão de seguidores”, é desenvolvido por quatro pesquisadores – entre eles o brasileiro Fabricio Benevenuto, doutor em ciência da computação pela UFMG. Os resultados finais serão apresentados em maio, na 4ª edição da Conferência Internacional sobre Weblogs e Mídias Sociais (ICWSM 2010).

De acordo com os resultados preliminares da pesquisa, o número de seguidores de um usuário não define imediatamente sua relevância na twittosfera. Essa avaliação envolve variáveis mais complexas, como o número de menções e retweets recebidos.

A pesquisa cita ainda que apenas dois usuários aparecem entre os 20 primeiros em todas as três categorias citadas (número de seguidores, de retweets, e de menções): Ashton Kutcher e Diddy (o rapper originalmente conhecido como Puff Daddy). Celebridades dominam a lista de menções, mas os usuários mais retweetados são aqueles que se concentram em temas específicos.

Para realizar a pesquisa, os cientistas tiveram acesso q cerca de 55 milhões de contas de usuários, e quase dois bilhões de links e tweets. De acordo com o site oficial do projeto, os resultados da pesquisa devem ser disponibilizados na íntegra ao público após a apresentação no fim de maio. O PDF com a apresentação do projeto também pode ser encontrado online.