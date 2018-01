Quarta na Campus Party - Link - Estadão

Terceiro dia do evento conta com palestras de empresários da Rovio e do SoundCloud

SÃO PAULO – Depois de uma terça-feira de muito calor e reclamações, o terceiro dia da Campus Party começa com a expectativa de que alguns problemas estruturais (a falta de ventilação e de água própria para consumo) sejam resolvidos ou, pelo menos amenizados. No palco principal, duas grandes palestras movimentarão esta quarta-feira, 8: Dave Haynes, vice-presidente de negócios do SoundCloud, às 13h, e Julien Fourgeaud, da Rovio, às 19h.

Dave Haynes, além de ser um dos grandes nomes dentro do SoundCloud, serviço de compartilhamento de áudios usado tanto por bandas quanto por usuários comuns que gravam suas músicas em casa, é responsável pelo OpenMusicMedia e pelo Music Hack Day.

Julien Fourgeaud, gerente de desenvolvimento e de negócios da Rovio, é o nome por trás de uma do sucesso da marca Angry Birds, que de jogo famoso no iPhone tornou-se o aplicativo mais baixado de 2011 e uma das marcas mais importantes do mundo.

No palco de Entretenimento Digital, às 10h, haverá a palestra “Terapia com games”, sobre como jogos podem na reabilitação de ajudar pessoas com dificuldade de movimentos.

Às 11h15, no palco Cultura Digital, rola um bate-papo sobre blogs e blogueiros com Cora Rónai (internETC), Thiago Mobilon (Tecnoblog), Clara Averbuck (R7), Carlos Merigo (Brainstorm9) e Alexandre Inagaki (Pensar Enlouquece).

Já à noite, às 22h, o veterano de Campus Party Jon Maddog, diretor da Linux Internacional, vai ensinar os primeiros passos de programação para os campuseiros.