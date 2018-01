Quatro dias de falha - Link - Estadão

Depois de quatro dias de falha, os servidores da Amazon que deixaram diversas páginas fora do ar ou com dificuldade de acesso voltaram a funcionar nesta segunda-feira, 25. Sites como Foursquare, Rebbit, Quora e Instagram, usam o serviço de hospedagem ou de computação em nuvem da empresa e sofreram com uma pane que começou na quinta-feira pela manhã.

—-

Os problemas começaram no data center da Amazon que fica nas proximidades do aeroporto Dulles, em Washington no começo da quinta-feira. Na sexta pela manhã, a página de status da Amazon dizia que os esforços para restabelecer o serviço estavam progredindo, mas ainda não conseguiam prever quando o problema seria resolvido.

A maioria das páginas que ficaram fora do ar devido à falha estava de volta na sexta-feira, mas grandes sites ainda sofriam com a instabilidade dos serviços. O Rebbit, por exemplo, exibia a mensagem “modo somente leitura de emergência”. O Foursquare e o Hootsuite ficaram instáveis durante todo o final de semana prolongado para diversos usuários. Netflix e Zynga, que também usam os servidores da Amazon, aparentemente não foram afetados.

Em nota, a Amazon anunciou que só irá se pronunciar sobre o caso depois de ter apurado as causas do problema. A companhia não revelou quantas empresas usam seus serviços de hospedagem, nem quantas foram afetadas pela queda do seu sistema.

Com informações da AP