Quatro em cada cinco aplicativos da App Store não têm vendas - Link - Estadão

Loja de apps do iOS está fazendo seis anos nessa quinta-feira, 9. FOTO: Reprodução Loja de apps do iOS está fazendo seis anos nessa quinta-feira, 9. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A App Store, loja de aplicativos para celulares e tablets da Apple, que usam o sistema operacional iOS, está completando seis anos de existência nessa quinta-feira, 9, com mais de 75 bilhões de apps baixados e vendas na casa dos US$ 15 bilhões. Entretanto, nem todos os motivos são para comemoração: quatro em cada cinco dos 1,2 milhões de aplicativos disponíveis na loja nunca foram baixados ou comprados, de acordo com um levantamento da consultoria Adjust.

Em junho de 2014, 953 mil aplicativos dos 1,2 milhão presentes na loja eram “apps zumbis” – aqueles que não conseguem destaque o suficiente para estar presente em algum dos 39 mil rankings feitos pela Apple em suas categorias de programas e aplicações dentro da App Store.

“Fomos bastante conservadores ao definir o que era um aplicativo zumbi: ele tinha de estar ausente em qualquer uma das 39.171 listas da App Store em pelo menos dois de cada três dias de um mês”, disse a companhia em comunicado à imprensa.

O percentual pode parecer alto, mas o baixo número de downloads da maioria dos aplicativos se deve justamente à dificuldade de divulgação: com cerca de 60 mil aplicativos sendo adicionados à loja todos os meses, se torna cada vez mais complicado sair ‘do fundo do oceano’.

Apps mortos

Além disso, o levantamento da Adjust descobriu que 21% dos programas para download na App Store estão ‘mortos’, sendo desativados porque violaram os termos e condições de uso da loja, ou porque seus próprios desenvolvedores o retiraram (como é o caso de ‘Flappy Bird’). As categorias com o maior número de apps removidos são as de livros (27%), entretenimento (25%) e utilidades (25%).