Que lado de Marte você quer ver? - Link - Estadão

A Nasa abriu no início do ano uma votação para o público decidir os lugares de Marte que deveriam ser fotografados em alta resolução pelo projeto HiRISE. Mais de mil sugestões depois, começam a aparecer as primeiras imagens do planeta vermelho. Dá uma olhada:

Vales Samara

Cratera Palos

Pólo Norte

Para participar, basta se cadastrar no site e postar as sugestões.

(via Mashable)