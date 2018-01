Que música é essa? Shazam nela! - Link - Estadão

O Shazam consolidou hoje sua posição como um dos mais populares aplicativos para smartphones ao alcançar a marca de 100 milhões de usuários. Disponível em versões para Android, iPhone, Blackberry, Symbian e Windows Phone, o Shazam é usado para identificar músicas, bastando apontar o microfone do celular para a fonte do som.

O app, oferecido em versões gratuita (limitada a 5 músicas por mês) e paga, compara a canção que você quer reconhecer com um enorme banco de dados musical, revelando informações como nome do artista, nome do disco, amostra de 30 segundos e link para compra da faixa, além de datas de shows e vendas de ingressos.

A empresa inglesa, no azul desde outubro de 2009, planeja agora expandir sua área de atuação para outras mídias que podem funcionar com a tecnologia de reconhecimento. Com parceiros como as emissoras de TV NBC e HBO, a marca do Shazam logo deve começar a ser vista durante episódios de seus seriados favoritos, disponibilizando acesso a conteúdo extra ou promocional.

O Shazam pode ser instalado a partir da loja de aplicativos dos principais smartphones do mercado, ou acessando o site Shazam.com.