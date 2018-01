Que tal instalar o Chrome OS no seu Dell Mini 10v? - Link - Estadão

Que tal instalar o Chrome OS no seu Dell Mini 10v?

Os donos do netbook da Dell estão animados com a possibilidade de instalar o sistema operacional do Google no computador. Aparentemente, uma versão do OS que estava sendo ajustada pela Dell para rodar no Mini 10v vazou. Dá para rodar o sistema a partir de um pendrive de 8GB e, apesar de alguns bugs, segundo relatos, o sistema está funcional e o Wi-Fi funciona normalmente.

28/11/2009 | 10h28