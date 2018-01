Que venha 2013 - Link - Estadão

Nós não vemos tecnologia apenas como uma editoria. É mais: é o que nos movimenta para frente em todas as áreas da vida

SÃO PAULO – Desde que o Link surgiu, há oito anos, o nosso espírito sempre foi o da transformação. Em 2012 não foi diferente. E este é o caminho que continuamos a seguir em 2013 – sempre tratando os temas que envolvem tecnologia, sociedade, cultura digital, novos negócios e produtos eletrônicos de maneira inteligente, ágil, e com a profundidade e a ousadia que sempre foram características do caderno.

—-

Em 2012, estivemos constantemente ligados aos rumos da inovação. Foi em nossas páginas – impressas e online – que discutimos em primeira mão assuntos que se tornariam tendências.

Aplicativos e serviços que viraram hits da noite para o dia, como Pinterest, Dropbox, Draw Something, Song Pop, Sing Someting e tantos outros foram temas de reportagens, perfis, entrevistas e colunas ao longo do ano.

Cobrimos de perto grandes lançamentos de produtos, como iPhone 5, o iPad Mini, Windows 8, e os maiores eventos de tecnologia do ano (Mobile World Congress, South by Southwest, Cebit, RoflCon, Fisl, IFA). E também publicamos artigos e entrevistas com pensadores que refletem sobre as mudanças na sociedade da era da informação.

Nosso compromisso é traduzir o impacto de tantas dessas mudanças por quais passamos todo os dias por causa da tecnologia. Nada disso seria possível sem o trabalho e a dedicação exemplares de toda a equipe do Link, e de todos aqueles que passaram pela editoria ou que contribuíram para fazermos o melhor caderno de tecnologia do País. 2013 será ainda melhor!

A equipe do Link (em sentido horário): Filipe Serrano, editor e autor da coluna No Arranque, Ana Carolina Papp, repórter, Tatiana de Mello Dias, editora-assistente e autora da coluna P2P, Vinícius Félix, repórter, André Graciotti, designer, Murilo Roncolato, repórter, e Camilo Rocha, repórter e autor da coluna Homem-objeto

—-

