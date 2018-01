Que YouTube nada; filmes e séries é no chinês Youku - Link - Estadão

O YouTube negocia – por enquanto, sem sucesso – com os principais estúdios de Hollywood para oferecer streaming de filmes de forma legal. Já alguns dos principais serviços de compartilhamento de arquivos (inclusive de filmes e séries) protegidos por direitos autorais, como o Pirate Bay e o Mininova, sofrem sucessivas derrotas na Justiça. Eis que um site chinês surge como porto-seguro dos piratas e paraíso dos fanáticos por filmes e séries.

O Youku, bastante semelhante ao YouTube, que é bloqueado na China, permite o upload de vídeos sem limite de tamanho, ao contrário do site americano. Isso, somado a quase ausência de leis para proteção de conteúdo com direito autoral ou propriedade intelectual na China, além do fato de que boa parte desses filmes e séries não são comercializados oficialmente no país, formaram o terreno ideal para disponibilizar filmes e séries de sucesso no site. A maior parte do conteúdo tem qualidade apenas aceitável, similar ao YouTube no seu início, áudio original e legendas em chinês. Quem domina o inglês não deverá encontrar problemas para assistir algo.

Já o site em si é bem pouco amigável. Afinal, ele está todo em chinês. Com um pouco de esforço e uma mãozinha do tradutor do Google, entretanto, já têm muita gente acessando o site. Em termos de audiência, o Youku é o 59º site mais acessado do mundo. Enquanto, o YouTube ocupa a quarta posição. Essa festa toda, entretanto, pode estar com os dias contatos. O cerco de associações internacionais, como a MPAA, que congrega os principais estúdios de cinema norte-americanos, tem se fechado – também – sobre o Youku.

