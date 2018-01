Quem disse que nerd não protesta? - Link - Estadão

FOTO: Danilo Palange/Flickr

Na terça-feira, 18, quando a energia do Centro Imigrantes acabou pela segunda vez no mesmo dia (a primeira foi às 3h da madrugadda), muitos campuseiros foram reclamar perto do OVNI, como é chamada a cabine montada pela Telefônica para abrigar os servidores da internet de 10 Gbps.

Passada a fase de raiva contra a empresa patrocinadora e a Eletropaulo, iniciou-se uma disputa pela frase mais engraçada levantada em notebooks e tablets, que viraram placas de protesto. E foi aí que se teve certeza (se é que havia alguma dúvida) que eram representantes da cultura nerd que estavam ali reclamando.

Armou-se uma confusão bem humorada, como se pode ver nos dois vídeos abaixo que o Link fez com um celular.

Muitos campuseiros também registraram os protestos. Veja aqui uma galeria de fotos feita por Yuri Camargo com as melhores frases escritas nos notebooks durante o apagão.