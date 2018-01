Quem está fora do iTunes? - Link - Estadão

Nesta semana, as músicas dos Beatles finalmente passaram a ser vendidas em um formato não-físico. Todos os trezes álbuns, mais duas coletâneas, estão à disposição no iTunes, loja online da Apple. Muitos consideravam que a passagem para o mundo da web do legado do grupo seria o marco que marcaria de vez a passagem da indústria da música para uma nova fase. Bom, o acontecimento é recente e temos que aguardar os próximos capítulos para ver quais mudanças foram realmente feitas. Enquanto isso, o site da revista The Atlantic fez uma lista com grandes nomes da música que ainda não vendes suas canções na web.

AC/DC

Angus Young já disse ao New York Times que é contra a venda das músicas online… para proteger suas obras. Mas contra quem?

Garth Brooks

Garth Brooks acredita que a internet está matando a música.

Kid Rock

Ele não concorda com a política da Apple de colocar todas as músicas pelo mesmo preço no iTunes.

Tool

A banda não esclareceu o motivo de não colocar suas músicas no iTunes. Os grupos paralelos do vocalista Maynard James Keenan, A Perfect Circle e Puscifer, tem suas canções na loja online da Apple. A revista Rolling Stone arrisca um palpite de que as grandes obras das bandas de prog-metal não são feitas para serem ouvidas de forma separada, por isso a relutância..

The Smiths

Os trabalhos solos de Morrissey e do guitarrista Johnny Marr estão lá, mas do grupo ícone dos anos 80, apenas um Greatest Hits lançado em 2008.

Def Leppard

O grupo tem uma explicação simples: “Uma vez que fecharmos um acordo que nos pague royalties que consideremos justo, nossas músicas estarão no iTunes”.

Black Sabbath

As músicas do grupo gravadas com Dio estão todas disponíveis. O problema está no material produzido com Ozzy Osbourne no vocal. Uma briga judicial entre a banda e Sharon, esposa de Ozzy, impede a digitalização de todos os álbuns.

Frank Zappa