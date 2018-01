Quem foi o primeiro blogueiro? - Link - Estadão

No vídeo acima, em inglês, Scott Rosenberg tenta descobrir quem foi o primeiro blogueiro. Autor do livro Say Anything, sobre os primeiros 15 anos dos diários online, ele puxa uma linha do tempo às avessas, começando pelo chamado primeiro blogueiro, Jorn Barger, do Robot Wisdom, que iniciou suas atividades em 1997.

Ele dá crédito ao blogueiro americano por ter inventando o termo “weblog” (contração de web com “log”, diário de viagem, em inglês), mas começa a listar uma série de outros sites que, atualizados diariamente, também linkavam conteúdo de outros sites e comentavam sobre a rotina de seus autores, como o Offhand Remarks, Now This, Scripting News e Justin’s Links from the Underground, voltando até o que Scott considera ser o primeiro weblog de fato, que era a página de novidades (“What’s New”) da versão pré-histórica do primeiro browser, quando o Netscape ainda se chamava Mosaic. Mas ele volta ainda mais no passado e descobre que quando Tim Berners-Lee inventou a web, também criou uma página para indicar que servidores haviam adotado a interface online que ele havia criado.

O autor ainda lista os blogueiros de antes da internet, que escreviam de forma diária, cogitando que o século 18 talvez tenha sido uma era de ouro para os blogs, incluindo nomes como Montaigne, os viajantes europeus que escreviam para contar aos seus conterrâneos como era o mundo recém-descoberto pelas grandes viagens do século 16, o apóstolo São Paulo com suas epístolas e até Júlio César. Rosenberg ainda inclui as próprias pinturas rupestres em sua busca pelo primeiro blogueiro para chegar à seguinte conclusão: “Perguntar quem foi o primeiro blogueiro não é fazer a pergunta correta. A busca pelo primeiro blogueiro é uma série infinita de referências, cada autor apontando alguém anterior a ele como sua inspiração. Mas tudo bem. Não precisamos saber o nome do primeiro blogueiro, da mesma forma que não precisamos saber o nome do primeiro escritor, do primeiro poeta, do primeiro autor de peças ou, por que não, do primeiro ser humano. Blogs evoluem, como nossa espécie, como cada uma de nossas formas de expressões. A pergunta que precisamos responder não é ‘quem foi o primeiro?’ e sim ‘como é que nós chegamos aqui?’, ‘o que aprendemos dessa história toda?’, ‘como isso nos ajuda a entender para onde iremos depois?’”.