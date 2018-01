Quem lê tanto tweet? - Link - Estadão

O Paper.li é um serviço simples que tenta lidar com um problema complicadíssimo: a sobrecarga de informação. Se ninguém consegue acompanhar tudo o que passa pela sua timeline durante um dia, o aplicativo se propõe a reorganizar essa informação e a torná-la mais fácil, visual. Por lá, você pode criar resumos diários do seu Twitter no formato de um jornal, com destaques principais e secundários definidos pelo número de clicks em cada link.

Página da hashtag #Tech

A execução é meio tosca, para falar a verdade. Mas a intenção é louvável. Rediagramado, o seu ‘portal de notícias’ mostra o que foi publicado de mais relevante nas últimas 24 horas, seja no seu perfil ou nos dos seus seguidores. Há a opção de visualizar listas de pessoas ou tags, também.

Ficou curioso? Crie a sua publicação por lá.