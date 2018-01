Quem seguir no Twitter - Link - Estadão

O Twitter lançou, nessa sexta-feira, 30, uma nova função que oferece recomendações personalizadas de usuários que você pode querer seguir no serviço de microblogging. As sugestões vêm logo no topo da barra lateral da home e na guia “Suggestions for you” dentro do link “Find people”.

Fotos: reprodução

De acordo com o post no blog oficial da empresa, “as sugestões são baseadas em vários fatores, incluindo as pessoas que você segue e quem elas seguem”. Os perfis que você visitar também serão incluídos na lista.

A nova funcionalidade também estará disponível para desenvolvedores, então, logo devem aparecer aplicativos de terceiros.

Esse é mais um passo dado pela rede social para incentivar a interação de usuários – que já passam dos cem milhões – e para ajudar os novos membros a continuarem engajados no serviço. Nesse mesmo esforço, no início deste mês, o Twitter começou a mostrar resultados de perfis relacionados às pesquisas feitas dentro do site. Esse novo espaço de sugestões personalizadas também poderá servir para o tão comentado suposto serviço que permitiria que os usuários pagassem para ter mais seguidores.