'Queremos mostrar o mundo em tempo real' - Link - Estadão

Moshe Hogeg. FOTO: Divulgação

Qual a razão do crescimento rápido do Mobli no Brasil?

Não tenho a resposta exata, mas acho que é uma combinação de fatores. As pessoas estão se cansando do Facebook e do Instagram. E usuários de países como o Brasil costumam reconhecer tendências antes de outros.

Acha que pode ser tão grande quanto o Instagram?

Queremos ser num futuro próximo. Logo, você vai abrir o Mobli e ver o mundo pelos olhos de outras pessoas, em tempo real.

É um objetivo bem ousado.

Já temos 7 milhões de usuários. O Instagram tinha 30 milhões quando foi comprado pelo Facebook por US$ 1 bilhão. Achamos que o Mobli pode chegar a esta marca até o fim do ano. Vamos chegar.

Quando começou, já pensava em organizar o conteúdo compartilhado em redes sociais?

É o próximo passo. Pense na busca por imagens do Google. Ele só usa os dados contidos nas fotos para indexá-las. Se eu tirar fotos suas e escrever “coca-cola”, quando alguém buscar “coca-cola” vai ver as fotos. É estúpido. Nós guardamos todas as informações: quando foi tirada, onde e sobre o que ela é. Temos muitos dados visuais. Por isso estamos construindo um sistema de buscas melhor, que mostra o que está acontecendo no mundo.

