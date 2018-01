Questão do Speedy pode ser resolvida na semana que vem - Link - Estadão

A Telefônica foi proibida pela Anatel de vender o Speedy até que a empresa solucionasse os problemas com seu serviço de banda larga.

Em entrevista à Agência Estado, o ministro afirmou que os técnicos da Anatel estão satisfeitos com as ações tomadas pela Telefônica. “Também falei com o presidente da Anatel, Ronaldo Sardenberg e ele disse que está satisfeito com os resultados. A solução deve estar próxima”, afirmou.

Leia também:

Câmara discute problemas com Speedy em SP

Quer desistir do Speedy? Agora é a hora

Anatel proíbe Telefônica de vender Speedy

Telefônica volta a registrar problemas com Speedy

Telefonica admite problemas e não tem previsão de solução

Para Costa, é importante que o Speedy volte a ser vendido até para evitar eventuais demissões. Segundo ele, o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, o “procurou preocupado” depois de conversar com o sindicato de trabalhadores da área de telefonia.

Com Agência Estado