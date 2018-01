Quinta na Campus Party - Link - Estadão

FOTOS: PAULO WHITAKER/REUTERS

Para esta quinta-feira teremos a palestra de um analista brasileiro da W3C sobre HTML 5 e o futuro da web, tema que será colocado também durante a palestra sobre JavaScript, na área de Software Livre. Além de palestras interessantes no Campus Startup e paineis sobre o mercado de game e música. Sobre esta última, nesta quinta-feira haverá oficinas ensinando a fazer mashup e outra dando dicas sobre como produzir e gravar seu som de casa.

Não perder. O debate sobre videologs com PC Siqueira, Cris Dias e outros; o papo cabeça entre NIC.br, Mario Teza, o Ministro das Comunicações e o presidente da Telebral sobre os “desafios do crescimento em TIC para o Brasil”. Além de uma conversa entre os coordenadores das campanhas presidenciais de 2010 na internet fazendo um análise do que funcionou e o que falhou. Ah, e para quem curte ou quer dar umas risadas, às 23h na área de Games vai rolar uma competição de cosplay. Vale rir, digo, ir.

Obrigatório. A grande fala do dia fica para Steve Crocker, às 13h no Palco Principal. O estadunidense é o pai da mãe da internet. Ele é um dos responsáveis pela criação dos protocolos da Arpanet, a rede militar interconectada dos EUA, que foi a base da internet como conhecemos hoje.

Para se localizar lá dentro, use o mapa preparado para o evento. Para saber o que há de bom para se ver e fazer por lá, veja também o guia que o Link preparou.

Programação (selecionada): quinta-feira, 20.

9h30 às 11h - Painel Start-up: O que realmente é uma startup e até onde o investidor é benéfico? (Palco Principal)

10h às 11h - Palestra: Futuro da Web, HTML5 e W3C (Desenvolvimento)

10h às 11h - Palestra: Formação, mercado e desenvolvimento de games (Games)

10h às 11h - Palestra: Estudo da web brasileiro, segundo o NIC.br (Segurança e Rede)

10h30 às 11h15 - Palestra: JavaScript, agora é sério (Software Livre)

11h às 12h30 - Eliminatórios de ‘Call of Duty: Modern Warfare 2′ (Games)

11h15 às 12h45 - Palestra Start-up: Oportunidades para desenvolvedores

11h15 às 12h45 - Debate: Videologs e livestreamings, com PC Siqueira, Cris Dias e outros (Social Media)

11h30 às 12h30 - Palestra: Como funciona a internet brasileira? (Segurança & Rede)

13h às 14h - Palestra: Steve Crocker, um dos criadores da Arpanet (Palco Principal)

14h15 às 16h15 - Mesa Redonda: Mercado Digital (Música)

14h15 às 15h45 - Campus Debate: A nova voz do povo (Campus Fórum)

14h30 às 15h30 - Palestra: Como ganhar dinheiro criando jogos (Desenvolvimento)

14h30 às 15h30 - Palestra: Internet, pragras e segurança (Segurança & Redes)

15h às 16h - Palestra: Aprendizagem real, no mundo virtual de Second Life (Simulação)

16h às 17h30 - Campus Debate: Desafios do crescimento em tecnologia e comunicação para o Brasil, com o presidente da Telebrasil, o Ministro das Comunicações, o CEO do NIC.br e mediação do diretor da Campus Party, Mario Teza.

16h às 17h30 - Eliminatórios de Fifa 2011 (Games)

16h30 às 18h30 - Oficina: Produção e gravação musical em casa (Música)

17h15 às 18h45 - Debate: Eleições na web, com coordenadores de campanha (Palco Principal)

17h30 às 18h30 - Palestra: Cenário brasileiro de fraudes na internet (Segurança & Redes)

20h15 às 22h15 - Oficina: A arte do Mashup (Música)

20h15 às 21h45 - Debate: YouPix – Criatividade Digital (Social Media)

20h30 às 21h30 - Palestra: O mercado de games (Games)

22h às 22h30 - Concurso IWW: Pior dos piores (Foto/Vídeo/Design)

23h às 0h - Competição de Cosplay (Games)

Acompanhe a cobertura do maior evento de tecnologia do Brasil pelo nosso blog.