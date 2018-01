R$ 0;15 para twittar - Link - Estadão

R$ 0;15 para twittar

Você pagaria R$ 0,15 para escrever um tweet? A Vivo acha que sim. A operadora agora tem um serviço para twittar via SMS e cada tweet enviado custa R$ 0,15. Para funcionar, é preciso antes cadastrar seu perfil do Twitter e o número do telefone no site da empresa.

01/12/2009 | 16h16

Por Filipe Serrano - O Estado de S. Paulo