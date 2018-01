R$ 144 bilhões em investimentos - Link - Estadão

Para que o número de acessos à banda larga no País triplique até 2020 é necessário um investimento de R$ 144 bilhões. É o que mostra pesquisa divulgada na quinta-feira, 2, pelo Telebrasil, associação que representa as operadoras de telefonia.

Sem entrar no mérito se esses recursos viriam no poder público ou do setor privado, a pesquisa mostra que com esses investimentos o número de acessos de banda larga, fixa e móvel, que hoje é de 40,9 milhões, aumentaria para 78 milhões em 2014 e chegaria a 153,6 milhões em 2020.

Caso nenhuma ação de incentivo pública ou privada seja adotada, a expansão ficaria limitada a 57,3 milhões de acessos em 2014 e 93,2 milhões em 2020, segundo o Telebrasil.

O levantamento mostra também que os investimentos provocariam um salto na velocidade das conexões do País.

Segundo a pesquisa, a velocidade média dos acessos no Brasil, que hoje é de 1,7 megabit por segundo (Mbps), passaria para acima de 12 Mbps em 87,2% das conexões. A penetração do serviço também aumentaria substancialmente dos atuais 21,5% para 74,2% da população em 2020. Os dados constam de um estudo intitulado “Contribuições para o Plano Nacional de Banda Larga”, elaborado pela consultoria LCA, a pedido do Telebrasil.

