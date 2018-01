'Rádio blog' estreia hoje na Eldorado - Link - Estadão

'Rádio blog' estreia hoje na Eldorado

Fabião Lima, apresentador do programa do Link, e Alessandra Lopes, do Trilhas e Tons, estreiam hoje às 17h o “Rádio blog”, programa que interagirá com os ouvintes através da internet.

26/10/2009 | 13h54

Por Tatiana de Mello Dias - O Estado de S. Paulo