Rádio online de bolso - Link - Estadão

Há muitos aplicativos de rádio online, mas o Tune In Radio tem um recurso que para mim fez toda a diferença (principalmente quando você tem um smartphone que faz tudo menos tocar rádio FM, como eu) : ele mostra as rádios da região que você está, usando o sistema de localização do celular.

É uma boa sacada, e evita ficar navegando por vários menus tipo, continente, país, cidade, etc. até encontrar a rádio que você quer. Ele faz isso também se você quiser ouvir a uma rádio estrangeira, e ainda tem divisões por categorias musicais e noticiosas e reúne até uma lista de podcasts.

A desvantagem é que o celular precisa estar conectado a uma rede Wi-Fi . Você pode usar pela rede 3G se tiver um plano de dados ilimitado, o que não é o meu caso.

Tem versão para Android (foto), iPhone/iPad, BlackBerry, Palm OS e Samsung Bada.