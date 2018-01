Radiohead e o Twitter - Link - Estadão

O Radiohead está no Twitter. Com menos de dez horas usando a rede social dos 140 caracteres, a conta verificada da banda-símbolo da era do download já reuniu mais de 10 mil seguidores, mas segue apenas o perfil de seu vocalista, Thom Yorke. O único tweet até agora é um quase receoso “testando o Twitter” e já provoca especulação – será que eles vão lançar um disco via Blip.fm?