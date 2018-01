Rainha do Twitter; Lady Gaga estreia Gagaville"" - Link - Estadão

Página inicial do game “Gagaville”

A cantora Lady Gaga disponibiliza, a partir desta terça-feira, 17, algumas das canções de seu próximo disco, “Born This Way”, através do “Farmville”. A fazenda virtual do Facebook, que durante alguns dias estará conectada com o “Gagaville”, permitirá o desbloqueio de conteúdos exclusivos inspirados na artista nova-iorquina.

Os jogadores do “Farmville” terão apenas que visitar a fazenda da cantora e cumprir as missões propostas para poder baixar três canções inéditas do novo disco da cantora, uma por dia, até a próxima quinta-feira, 19.

No dia 20 de maio, os usuários da fazenda virtual poderão ser os primeiros a escutar uma seleção mais ampla das canções do álbum (mais faixas bônus remixadas), antes de seu lançamento no dia 23.

O “Gagaville”, fruto da colaboração da autora de “Poker Face” com Zynga, a criadora do “Farmville”, é decorado com cristais de cores, unicórnios mágicos e ovelhas motociclistas, entre outros itens.

A mais seguida

Lady Gaga acaba de ganhar o título de rainha do Twitter ao ser a primeira pessoa capaz de superar a barreira dos 10 milhões de seguidores da rede social e, de quebra, ultrapassar seu principal rival Justin Bieber.

“10 milhões de monstros! Vocês me deixaram sem palavras, conseguimos!”, escreveu a artista na sua conta do Twitter na madrugada de sábado (14) para domingo (15), momento no qual aproveitou para postar uma foto sua cumprimentando os fãs, segundo informa nesta segunda-feira, 16, o portal Billboard.com.

“Agora deixo Londres com um sorriso”, acrescentou a cantora, que lança nesta segunda-feira seu novo single, chamado “Hair”, enquanto seu novo álbum, “Born This Way”, chega no mercado no dia 23.

Gaga superou a marca de 10.060.000 seguidores no Twitter durante a manhã da segunda-feira, 16, e deixou para trás seu principal adversário, o cantor canadense Justin Bieber, que tem 9.700.000 milhões de seguidores na rede social.

A artista nova-iorquina bateu diversos recordes no Twitter e, em agosto de 2010, se tornou na usuária da rede com o maior número de seguidores, após superar a cantora Britney Spears.

Entre os nomes mais populares do Twitter está o da apresentadora de TV americana Ellen Degeneres, assim como o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama; Kim Kardashian e a apresentadora Oprah Winfrey, segundo dados de Twitaholic.com.

