Rainha Elizabeth II escreve pela primeira vez no Twitter - Link - Estadão

Rainha escreveu seu primeiro tweet em um tablet. FOTO: Divulgação

LONDRES – A rainha Elizabeth II, aos 88 anos, escreveu nesta sexta-feira, 24, seu primeiro ‘tweet’ durante a inauguração de uma exposição dedicada à história da tecnologia no Science Museum, em Londres.

“É um prazer inaugurar a exposição “Information Age” (Era da Informação) no Science Museum e espero que as pessoas desfrutem a visita”, tuitou, em inglês.

Essa foi a primeira mensagem feita pela própria monarca no Twitter. A inauguração da galeria, que mostra os avanços da tecnologia desde o telégrafo até o smartphone, contou com a presença de 600 pessoas.

O diretor do Science Museum, Ian Blatchford, lembrou que Elizabeth II presenciou vários avanços tecnológicos ao longo da vida.

“A senhora fez sua primeira transmissão televisiva no Natal, em 1957, e outro ato apreciado pelos historiadores aconteceu em 26 de março de 1976, quando se tornou a primeira monarca a enviar um e-mail. Se me permite, a convido agora para enviar seu primeiro tweet”, disse o diretor do museu durante a apresentação.

Após o pedido, Elizabeth II tirou uma das luvas e enviou a mensagem pelo perfil @BritishMonarchy, pelo qual também foi divulgada uma fotografia do momento.

Na companhia do marido, o Duque de Edimburgo, a rainha fez um ‘tour’ pela exposição, que mostra a evolução da tecnologia da informação em 200 anos.

A visita foi finalizada diante de um monumento de seis metros de altura no centro da exposição, a estação de rádio “Rugby”, de onde Elizabeth II escreveu o primeiro tweet de um monarca britânico.

