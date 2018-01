Ranking App Store Brasil - 13 a 19 de maio - Link - Estadão

SÃO PAULO – Veja a lista dos aplicativos mais baixados na App Store, da Apple, na semana de 13 a 19 de maio de 2013*:

TOP APPS PARA IPHONE

PAGOS

(nome/desenvolvedor)

1 – WhatsApp Messenger

2 – Pou

3 – Facetune

4 - Camera+

5 – LeiSeca Maps

6 – AfterLight

7 – Free Music Download Pro – Downloader and Player

8 - Emoji Emoticons Art – Novos Emoticons, Ícones e Símbolos de Smileys Criados para Mensagens e E-mails

9 - ForeverMap 2 – Worldwide Offline Maps and Online Maps by skobbler (mapa com cobertura global)

10 - Minecraft – Pocket Edition

GRATUITOS

1 – Candy Crush Saga ®

2 – Velozes & Furiosos 6: O Jogo

3 – iCruzadinha – Palavras Cruzadas

4 – LensLight

5 – Facebook

6 - Rail Maze

7 - YouTube

8 - Instagram

9 - ProCollage

10 - Facebook Messenger

TOP APPS PARA IPAD

PAGOS

1 - Pou

2 - Minecraft – Pocket Edition

3 - Survivalcraft

4 - Pages

5 - MaxiCalc: Calculadora com Fita de Papel Vintage anos 80, Números Grandes e Memória

6 - LEGO Batman: DC Super Heroes

7 - Plants vs. Zombies HD

8 - Keynote

9 - Sonic the Hedgehog (International)

10 - Coelhadas da Mônica

GRATUITOS

1 - My Penguin

2 - Velozes & Furiosos 6: O Jogo

3 - Little Dentist – kids games

4 - Candy Crush Saga ®

5 - Pudding Monsters HD

6 - iCruzadinha – Palavras Cruzadas

7 - Skype para iPad

8 - YouTube

9 - Rail Maze Pro HD

10 - Angry Birds Friends

* Os dados são fornecidos semanalmente pela própria empresa no início de cada semana e se referem aos aplicativos mais baixados no País durante sete dias anteriores. É bom lembrar que a a lista considera apenas os aplicativos para o sistema da Apple, o iOS, baixados nos celulares iPhone e no tablet iPad por usuários registrados na App Store brasileira.

