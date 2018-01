Ranking App Store Brasil - 17 a 23 de junho - Link - Estadão

SÃO PAULO – Veja a lista dos aplicativos mais baixados na App Store, da Apple, na semana de 17 a 23 de junho de 2013*:

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

TOP APPS PARA IPHONE

PAGOS

(nome/desenvolvedor)

1 – WhatsApp Messenger

2 – Pou

3 – Where’s My Mickey?

4 - AfterLight

5 – FIFA 13 by EA SPORTS

6 – Camera+

7 – LeiSeca Maps

8 - Music Downloader Pro

9 – Baixe Música Grátis Pro – Mp3 Downloader

10 - Minecraft – Pocket Edition

GRATUITOS

1 – Meu Malvado Favorito: Minion Rush

2 – Candy Crush Saga ®

3 – City Quiz – 4 fotos 1 cidade

4 – YouTube

5 – Instagram

6 - Facebook

7 - Deezer

8 - XnSketch

9 - Baixe Música Grátis – Mp3 Downloader

10 - Stickers for WhatsApp, Hangouts and Viber

TOP APPS PARA IPAD

PAGOS

1 - Pou

2 - Where’s My Mickey? NE

3 - FIFA 13 by EA SPORTS

4 - Minecraft – Pocket Edition

5 - Toca Builders

6 – MaxiCalc: Calculadora com Fita de Papel Vintage anos 80, Números Grandes e Memória para iPad HD

7 – Pages

8 – LEGO Batman: DC Super Heroes

9 – Plants vs. Zombies HD

10 - Monsters University

GRATUITOS

1 - Meu Malvado Favorito: Minion Rush

2 - Candy Crush Saga ®

3 - Pet Rescue Saga

4 - HD Wallpapers Minecraft Edition

5 - vjay

6 - Hair Salon – Fun Kids games

7 - Massage Salon

8 - Skype para iPad

9 - YouTube

10 - Toca Hair Salon 2

* Os dados são fornecidos semanalmente pela própria empresa no início de cada semana e se referem aos aplicativos mais baixados no País durante sete dias anteriores. É bom lembrar que a a lista considera apenas os aplicativos para o sistema da Apple, o iOS, baixados nos celulares iPhone e no tablet iPad por usuários registrados na App Store brasileira.

—-

Leia mais:

• O ranking da semana passada