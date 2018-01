Ranking App Store Brasil - 29 de abril a 5 de maio - Link - Estadão

SÃO PAULO – Veja a lista dos aplicativos mais baixados na App Store, da Apple, na semana de 29 de abril a 5 de maio de 2013*:

TOP APPS PARA IPHONE

PAGOS

(nome/desenvolvedor)

1 – WhatsApp Messenger

2 – Pou

3 – FIFA 13 by EA SPORTS

4 - LeiSeca Maps

5 – Camera+

6 – AfterLight

7 – Stickers for WhatsApp

8 - Cut the Rope: Time Travel

9 - Minecraft – Pocket Edition

10 - «Downloader e múscia gratuita» – baixa e ouve a música gratuitamente – Free Music Download Pro Plus

GRATUITOS

1 – Minha Conta PF

2 – Homem de Ferro 3 – O Jogo Oficial

3 – Mobli – Share Photos AND Videos!

4 – FaceFusion

5 – Candy Crush Saga ®

6 - PDF Printer for iPhone

7 - Angry Birds Friends

8 - Instagram

9 - YouTube

10 - Facebook

TOP APPS PARA IPAD

PAGOS

1 - Pou

2 - Berlitz® English Intensive – Comprehensive method to quickly master the language

3 - LEGO Batman: DC Super Heroes

4 - FIFA 13 by EA SPORTS

5 - Survivalcraft

6 - Minecraft – Pocket Edition

7 - Pages

8 - Virtual do Corpo Humano

9 - Tartarugas Ninja – Corrida no Telhado

10 - Plants vs. Zombies HD

GRATUITOS

1 - Homem de Ferro 3 – O Jogo Oficial

2 - Angry Birds Friends

3 - O aniversário do Ginger – Ginger’s Birthday

4 - LEGO® STAR WARS™ THE YODA CHRONICLES

5 - Candy Crush Saga ®

6 - Minha Conta PF para Tablet

7 - Skype para iPad

8 - MAI Crafted HD FREE

9 - Megapolis HD

10 - Buraco Jogatina HD

* Os dados são fornecidos semanalmente pela própria empresa no início de cada semana e se referem aos aplicativos mais baixados no País durante sete dias anteriores. É bom lembrar que a a lista considera apenas os aplicativos para o sistema da Apple, o iOS, baixados nos celulares iPhone e no tablet iPad por usuários registrados na App Store brasileira.

